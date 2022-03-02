القصة الكاملة لـ«شهيد الشهامة» بمسطرد: أنقذ فتاة من الغرق وجرفته الأمواج

لم يتردد للحظة واحدة، قفز في المياه من أعلى كورنيش مسطرد، ونجح في الإمساك بفتاة عشرينية شرعت في التخلص من حياتها، نجت الفتاة عندما تمكن الشاب من سحبها نحو الشاطئ ليعاونه شهود العيان على استخراج الفتاة بشكل تام من المياه بينما بقي الشاب لثواني معدودات وفجأة ابتلعته المياه في مشهد مؤلم أصاب جميع الحضور بحالة من الذهول.

150 دقيقة من البحث عن الجثمان

صرخات شهود العيان وحالة الهياج التي حدثت منهم للاستغاثة بشاب بجيد السباحة لانقاذ الشاب "أحمد" باءت بالفشل فمرت دقائق وتأكد للجميع أن الشاب أصبح في عداد الموتى ، وطوال 150 دقيقة من أعمال البحث من قبل رجال الانقاذ النهري والغواصين تمكنوا من استخراج جثمان الشاب من قاع النهر ومعها انتهت حياة "أحمد" لكن بقيت سيرته الطبية وموقفه البطولي ولقب بـ"شهيد الشهامة"

ومن جانبها صرحت النيابة العامة بدفن جثمان "شهيد الشهامة بالمطرية" بعد إنتشال فرق الغواصين جثمانه بعد ساعتين ونصف من البحث تحت الماء بعد أن جرفته الأمواج 2 كيلو جراء محاولته إنقاذ فتاة من الغرق قامت بإلقاء نفسها بكورنيش مسطرد.

تقطيع شرايين

بينت التحريات محاولة إنتحار فتاه بعد أن قامت بتقطيع شرايين يديها لتقوم بالقفز في كورنيش مسطرد إثناء وردية عمل الشاب "أحمد " بأحد الكافيهات المطله على الكورنيش، ليقوم الشاب دون تفكير بالقفز في الماء محاولاً إنقاذ هذه الفتاه من الغرق، تمكن شهيد الشهامة من إنقاذ الفتاة وجذبها نحو الشاطئ ليسحبها الأهالي إلى خارج المياه في غفلة منهم إلى أن الشاب إصيب نوع من الشد بأطرافه عجزه عن الحراك ليلقى مصرعه، وبينت التحريات أيضاً أن محاولة الإنتحار هذه لم تكن المحاولة الأولى لها فقد تبين أنها حاولت الإنتحار منذ سبعة أيام في نفس المكان ولكن الشاب تمكن من إنقاذها.

كما كشفت المعاينة أرتداء الشاب لكامل ملابسه أثناء قفزه في المياه، الأمر الذي صعب من حركته وجعلها أبطأ خصوصا أرتداءه لملابس شتويه ثقيلة صعبت من حركته

تفاصيل الحادث

وقال أحد أصدقاءه في حواره "للوطن" أن صديقه أجرى له أتصالاً هاتفياً صباح يوم الحادث قائلاً "أنا شغال النهارده في الكافية الصبح تعالى نفطر مع بعض" وبينما كانوا يتناولون وجبة الإفطار تفاجئ الشابان بوجود أصوات ضجيج بالخارج ليخرج الشاب ويجد فتاه تغرق في الماء ليقفز وراءها الشاب دون أن يخلع ملابسة أو أن يفكر في الأمر ويسحبها إلى الشاطى بينما يسحبه الأمواج ولم يستطع إنقاذ نفسه.الطب الشرعي يبين سبب الوفاة

وبين تقرير الطب الشرعي أن غرق الشاب جاء نتيجة شد عضلي بأحد أطرافه منعه من الحركة مما جعله يستسلم للأمواج لتقوم بسحبه ليقلى مصرعة غرقاً.