مصرع مسنة سقطت من شرفة المنزل بالنزهة بعد اختلال توازنها

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض مصرع مسنه إثر سقوطها من بلكونة منزلها بالطابق الرابع في منطقة النزهة، وجرى نقل الجث إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة والبلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة النزهة، إخطارا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد وصول مسنة جثة هامدة بإدعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة مسنه تدعي «مها م ع» في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين ارتدائها كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور ونزيف في مناطق متفرقة من الجسم.

تحريات الأجهزة الأمنية

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، موضحة أن المتوفية اختل توازنها وسقطت من البلكونة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها.