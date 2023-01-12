كريم محمود عبدالعزيز يطرح أغنية فين الضحكة.. «فيديو»

طرح الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أغنية فين الضحكة والتي يشاركه فيها الغناء الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة.

ونشر كريم محمود عبدالعزيز الأغنية وعلق عليها قائلا: فين الضحكة.. فيلم شلبي في كل سينمات مصر والوطن العربي.

فيلم شلبي

وحقق فيلم شلبي نجاحا كبيرا حيث حجز الصفوف الأولى في إيرادات شباك التذاكر، فيلم شلبي بطولة كريم عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، نانسي صلاح، محمد رضوان، حاتم صلاح، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.