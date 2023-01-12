مصرع شاب في فرح بشبرا الخيمة.. «كان بيمنع شباب من الرقص بالأسلحة»

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالتصريح بدفن جثمان شاب لقي مصرعه في مشاجرة خلال حفل زفاف بشبا الخيمة، بسبب منع المجني عليه المتهمين من الرقص بأسلحة بيضاء فنشبت مشادة تطورت إلى مشاجرة مما أسفر عن طعن المجني عليه ووفاته، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير الطب الشرعي

تفاصيل وفاة شاب بشبرا في مشاجرة الفرح

وكان شاب قد لقي مصرعه إثر مشاجرة مع آخرين خلال حفل زفاف إحدى جيرانه بشبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق التي صرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة باستقبال المستشفى المدعو «محمود.ا»، 20 عامًا إثر إصابته بطعن نافذ بالصدر أودى بحياته فور وصوله المستشفى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخرين خلال حفل زفاف جيران المجني عليه ومحاولته منعهم بالرقص باستخدام الأسلحة البيضاء، فطعنوه بمطواة أودت بحياته.

أقوال شهود العيان في واقعة مصرع شاب شبرا

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، واستمعت لشهود الواقعة في التحقيقات، الذين أكدوا أن المجني عليه لقى مصرعه في مشاجرة خلال عرس في شبرا الخيمة، وأنه وحيد والدته ومعهود له بالشهامة والجدعنة بين أهالي المنطقة وأن سبب الواقعة تشاجر طفل مع آخرين خلال العري، فاستنجد بالمجني عليه لمناصرته وبالفعل تدخل محمود للدفاع عنه، وعندما وجد أن هؤلاء الذين تشاجروا معه مجموعة أطفال يحملون أسلحة بيضاء أخرجهم من العرس.

وتابعت التحقيقات بعد ذلك اتفقوا مع آخرين على التشاجر مع المجني عليه وطعنه بالصدر طعنة أودت بحياته منوها بأن محمود محبوب بين الجميع .

وأضاف شهود العيان أنهم أخر مرة شاهدوا المجني عليه فيه كان ساعة الواقعة، وقبل وفاته بلحظات خلال تواجده بالعرس ومساندة أصحابه حيث رحب بجميع الحاضرين وسلم عليهم وقبلهم كما لو كان يودعهم.

منع المتهمين من الرقص بأسلحة

ودلت التحريات الأولية، أن المشاجرة بسبب قيام المجني عليه بمنع المتهمين من الرقص بأسلحة بيضاء خوفا على الأطفال في الفرح فجرى طعنه، وكلفت أجهزة التحقيق المباحث بسرعة ضبط المتهمين.

أوضح عماد قزامل، المحامي لـ«الوطن»، أن الجريمة وفق المعلومات للمتوفرة مشاجرة وضرب أفضي لموت دون سبق إصرار أو ترصد وعقوبتها السجن لمدة تصل 15 عاما، في حالة ثبوت وجود نية سبق الإصرار والترصد تصل العقوبة للإعدام.