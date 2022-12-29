14.3 مليون عدد الفلسطينيين في العالم

قال جهاز الإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، إن عدد الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم بلغ 14.3 مليون نسمة، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

7 ملايين يعيشون في الشتات

وأضاف الجهاز، في بيان، أن عدد السكان في فلسطين، على حدود 1967، وصل مع نهاية العام الجاري إلى نحو 5.4 مليون نسمة، بنسبة زيادة سنوية بلغت 2.4%، مشيرا إلى أنه لا يزال ما يقرب من 7 ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات، ويحلمون بالعودة إلى وطنهم، في الوقت الذي يلتهم فيه الاحتلال الإسرائيلي الأرض لإقامة المزيد من المستوطنات، ويعزل أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

توقعات بتساوي عدد الفلسطينيين واليهود نهاية 2022

وأوضح جهاز الإحصاء الفلسطيني، أن توزيع المواطنين الفلسطينيين هو 5.4 مليون في دولة فلسطين، حيث يقيم أكثر من ثلثهم في قطاع غزة، وحوالي 1.7 مليون في أراضي 1948، وما يقرب من 6.4 مليون في الدول العربية، ونحو 761 ألفا في الدول الأجنبية، متوقعا أن يبلغ عدد اليهود 7.1 مليون مع نهاية العام الحالي، وبذلك يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية، حيث سيصبح عدد الفلسطينيين واليهود حوالي 7.1 مليون لكل منهم.

كما أظهر جهاز الإحصاء، في بيانه، اختلافا كبيرا بشأن معدل البطالة بين الضفة الغربية، الذي وصل فيها إلى 14%، وقطاع غزة حيث بلغ الرقم نحو 45%.