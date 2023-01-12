«صنايعية مصر» يستعرض عناصر قوة صناعة «الكوتشي» محليا

سلطت حلقة برنامج «صنايعية مصر»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي عمر طاهر، الضوء على صناعة الحذاء الرياضي «الكوتشي»، فضلا عن جانب من نجاحات رجل الصناعة والتصنيع محمد غانم.

وكشف «طاهر» خلال البرنامج، عن عناصر القوة في فكرة تصنيع حذاء رياضي في مصر، تمثلت في أن باب الاستيراد كان وقتها مغلقا، واحتمالات ظهور المنافس لفترة طويلة، إلا أن المخاطر لم تكن قليلة مثل تقبل السوق، نظرا لأنه سيكون غالي نسبيا وتغيير ثقافة الحذاء.

وتابع: «ظهور صناعة الكوتشي يعد حرب على صناعة مستقرة، متمثلة في الشباشب والصنادل والولادي والبناتي والحريمي والرجالي وملحقاتها، والمعارض والفنيين وورش تصليح وآلاف السريحة بصناديق الورنيش، وهيقف في وش واحد من صنايعية مصر أصحاب ماركة الورنيش المستقرة في كل البيوت المصرية منذ الخمسينيات، وهو ورنيش الكرة».