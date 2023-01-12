«صنايعية مصر» يستعرض سيرة محمد غانم.. أسطورة الصناعة في مصر وإفريقيا  

محمد غانم ضابط مخابرات مصري شاب كان يعمل في بيروت مديرا لمكتب شركة النيل للإعلانات وتقدم للرئيس الراحل جمال عبد الناصر باقتراح لإنشاء شركة النصر للتصدير والاستيراد، وحققت الشركة إنجازات كبيرة فاقت النجاح فتمكن من حصد الجودة والاسعار المناسبة لكل ما تحتاج إليه مصر من أوروبا، وتمكن من تصدير القطن والكاوتش والثلاجات وبدأ البحث عن ما يحتاج إليه العالم وليست مهمة لدينا، ومنها أعشاب البحر التي كانت تدمر شواطئ بورسعيد، فجعل الناس يتسابقون على جمعها.

رجل الصناعة والتصنيع محمد غانم

واستعرض برنامج «صنايعية مصر» المذاع على قناة «ۛDMC» ويقدمه الإعلامي عمر طاهر، جانبا من نجاحات رجل الصناعة والتصنيع محمد غانم، حيث عمل أيضا على مخلفات السلخانات من الجلود والأمعاء فبدأت مصر تصدرها للدول التي تستخدمها في تصنيع الآلات الموسيقية، وبعد 5 سنوات دخل إفريقيا من باب شركة النصر للتصدير، وفي 5 سنوات بعد أن بدأت الشركة بغرفتين أصبح لها 25 فرعا في إفريقيا و49 مكتبا داخل وخارج مصر وأسطول بحري ينقل 70% من صادراتنا.

صورة مبنى شركة النصر

ووضعت النيجر على كروتها السياحية صورة مبنى شركة النصر كونه أكبر مبنى على أراضيها، وكان يرفرف علم مصر على حقول ومزارع البن في غانا، وكانت قنوات أفريقيا تبحث عن الاكلات المصرية ووصفاتها وطرق تصنيعها، إلى أن استيقظنا في يوم من الأيام على خبر قبول الرئيس السادات لاستقالة محمد غانم.