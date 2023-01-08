برنامج «صنايعية مصر».. «المتحدة» تواصل نشر المحتويات الهادفة لمشاهديها

دائما ما تعمل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم كل ما هو محتوى إعلامي هام وذو إضافة قوية لمشاهديها وقرائها عبر منصاتها المختلفة، بدأتها قديما واستكملت الإنجاز وصولا لعرض برنامج «صنايعية مصر»، وهو البرنامج الذى يقدمه وكتب سيناريو الكاتب والروائي القدير عمر طاهر.

الحلقة الأولى تناولت الرئيس الأسبق لشركة النصر للسيارات

جرى إطلاق اسم «صنايعية مصر» على البرنامج الذي سيتم عرضه قريبا، وهو المأخوذ عن كتاب يحمل ذات الاسم للكاتب مقدم البرنامج، حيث تناولت الحلقة الأولى من برنامج «صنايعية مصر»، قصة الدكتور مهندس عادل جزارين، الرئيس الأسبق لشركة النصر للسيارات، والذي تخرج في كلية الهندسة قسم الميكانيكا في عام 1946، بعدما حصل على المركز الأول على الدفعه كاملة، واستحق في أعقاب ذلك دعوة الملك فاروق على حفل شاي أقيم تكريما للأوائل بقصر التين في 15 سبتمبر عام 1946.

«جزارين» ساهم في إبرام صفقة الكبارى خلال حرب أكتوبر

تطرقت الحلقة للمراحل المختلفة من حياة «جزارين» بعد أن سافر للخارج من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، حتى عاد إلى مصر، وفيها ببدأت قصة إنشاء شركة النصر للسيارات، والتي كان لـ«جزارين» نقلة نوعية فيها، وصولا بتكريمه من الرئيس السادات، حتى ساهم في إبرام صفقات للكبارى استخدمت في عبور القناة خلال فترة حرب 1973.

وخلال مجريات البرنامج قدمت صورة بانورامية للحياة في مصر، عبر سيارات شركة نصر والتي أطلقت بالشوارع واقتناها الكثير من المصريين، حتى كانت جزءا من التاريخ الاجتماعى للمصريين إلى الآن.

وخلال الحلقات التالية من البرنامج تناول البرنامج العديد من قصص الشخصيات التى ساهمت فى رسم صورة مصر بأيديهم، منهم المهندس المصرى عادل جزارين، بالإضافة إلى الكثير من الشخصيات الأخرى التي أثرت فى حياة المصريين.

وظهر على برنامج «صنايعية مصر» كم الجهد المبذول من قبل الشركة المتحدة والمنتجه للبرنامج والعاملين فيه، حتى أعد البرنامج الجديد إضافة إلى ما تم إطلاقه مسبقا من قِبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لنشر الثقافة والتاريخ وكل ما هو جيد وجديد وذو طابع منفرد لمشاهديها.