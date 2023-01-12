عودة أمطار الإسكندرية.. طوارئ لرفع تراكمات المياه من الشوارع

زادت في الساعات القليلة الماضية أمطار الإسكندرية حيث تتعرض بعض المناطق الآن إلى سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة وذلك في «منارة أول ومنتزه ثاني، ووسط الإسكندرية، الشاطبي»، مع رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيء وسرعة رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين داخل المحافظة لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

أمطار الإسكندرية الآن

وعن أمطار الإسكندرية غدا تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية طبقا للبيان الصادر قبل أن هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة أيضا على السواحل الشمالية الغربية، التي منها «الإسكندرية»، بنسبة تصل إلى 60% على مدار مع طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا وغائم.

أماكن أمطار الإسكندرية غدا الجمعة

وزادت أمطار الإسكندرية بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم حيث تعرضت المحافظة إلى سقوط أمطار رعدية، إثر ذلك قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمختلف نطاق المحافظة.

وتشهد المحافظة رفع حالة الطوارئ على مدار الساعة، حيث جري نشر 152 سيارة ومعدة، كما تم تطهير 140 ألف شنيشة مع جاهزية كافة محطات الرفع لاستيعاب مياه الأمطار.

كما خصصت شركة مياه الصرف الصحي في الإسكندرية الخط الساخن 175 لتلقي شكاوى المواطنين حول تراكمات مياه الأمطار لسرعة رفعها