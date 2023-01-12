طقس الإسكندرية.. سقوط أمطار غزيرة مساء وطوارئ للصرف الصحي

شهد طقس الإسكندرية عودة الأمطار الغزيرة مجددا بعد غروب اليوم الخميس، حيث تعرضت مناطق المنتزه أول وثان إلى سقوط أمطار غزيرة بأمر مشابه لما كان الوضع عليه فجر اليوم، من أمطار غزيرة ورعد صاحبها برق فجراً قبل أن تتوقف الأمطار مع الثامنة والنصف من صباح اليوم.

وتبع تأثير طقس الإسكندرية السيء تواجد رجال الصرف الصحي في كافة المناطق لرفع التراكمات أول بأول مع تطهير الشنايش خلال توقف الأمطار والدفع بـ150 سيارة ومعدة، بحسب تصريحات اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية ل«الوطن»، مؤكدا الاستمرار رفع حالة الطوارئ.

قرارات مع طقس الإسكندرية اليوم

وصحب طقس الإسكندرية اليوم قرارات عدة أولها تعطيل الامتحانات اليوم الخميس 12 يناير بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق، بالإضافة إلى تأجيل امتحانات جامعة الإسكندرية لمدة ساعة ليتسنى للطلاب الوصول إلى الكلية.

طقس الإسكندرية اليوم

وشهد طقس الإسكندرية اليوم، بداية نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية هطول أمطار رعدية غزيرة وصلت للسيول على شرق إسكندرية وسط جهود كبير لعمال الصرف الصحي للتعامل معها والتي ضربت مناطق منتزة ثان وأول وشرق منذ الساعة الثالثة صباحا التي استمرت حتى الثامنة والنصف صباحا قبل أن تتوقف.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية بأن يشهد طقس الإسكندرية، سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تغزر أحيانا، مع وجود فرص لتكون سحب رعدية مع تقدم ساعات النهار وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50-60% تقريبا.