التفاصيل الكاملة لقضية الطفلتين إيمان وسجدة.. من الوفاة إلى الحكم 

3 أشهر كانت كفيلة أن تسدل الستار على قضية الطفلتين إيمان وسجدة التي كانت حديث الإسكندرية بشكل خاص، كونهما طفلتي مينا البصل إحدى مناطق عروس البحر الأبيض المتوسط، كما شغلت الرأى العام المصري بشكل عام كونها قضية هامة تبعها قرارات أثرت على حياة المواطنين في كافة أنحاء مصر.

وترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة لقضية الطفلتين إيمان وسجدة من الوفاة مروراً بالمحاكمة وقرار نقابة الصيادلة بمنع الحقن وصولاً إلى الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الإسكندرية اليوم.

بداية قصة الطفلتين إيمان وسجدة

بدأت قضية الطفلتين إيمان وسجدة في 5 أكتوبر الماضي، حين لقى الطفلتين 7 و5 سنوات، مصرعهما، نتيجة حقنة مضاد حيوي مثيلة لما دونه الطبيب لهما، اقترحتها صيدلانية على والدتهما دون إجراء اختبار حساسية سبب وفاتهما.

محاكمة الصيدلانية والعاملة معها

وتبعها اتخاذ أسرة الطفلتين إيمان وسجدة الإجراءات القانونية والذي تم على إثرها إحالة صيدلانية وعاملة معها إلى محكمة الجنايات بتهمة مزاولة مهنة الطب البشري للعاملة، فيما اتهمت الصيدلانية بالتحريض على مزاولة مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.

منع الحقن في الصيدليات

في تلك الآونة أصدرت نقابة الصيادلة، قراراً بمنع إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل صيدلياتهم، درءا للشبهات وسداً لباب الذرائع وحفاظاً على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم.

الحكم على الصيدلانية والعاملة معها

ووصلت اخر محطات القضية بما قضته محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بالحبس سنتين وغلق الصيدلية للصيدلانية ومساعدتها فى قضية وفاة الطفلتين سجدة وإيمان .

نقابة الصيادلة تنقض الحكم

وقال الدكتور محمد انسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن الحكم الصادر الخاص ضد الصيدلانية والعاملة معها في قضية الطفلتين إيمان وسجدة، هو الحبس سنتين وليس السجن، مشيراً إلى أنه سوف يتم النقض على الحكم فورا.

وأشار إلى أنه سيتم الإفراج بعد ثلث المدة وفقا للقانون أي متبقي أربع شهور، لافتاً إلى أن قاضي الجنايات استخدم مادة 17 و هي النزول بدرجة الحكم من السجن إلى الحبس، نافياً ما يخص الفصل من النقابة، على أن يتم الإعلان في حينه.