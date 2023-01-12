القصة الكاملة لقضية الطفلتين إيمان وسجدة.. حقنة مضاد حيوي أودت بحياتهما

المكان محافظة الإسكندرية، الزمان الخامس من أكتوبر، الحدث وفاة الطفلتين إيمان وسجدة أعمارهما 7 و5 سنوات بعد تناولهما حقنة مضاد حيوي اقترحتها دكتورة صيدلانية على والدتهما دون أن يتم إجراء اختبار حساسية مما تسبب في وفاتهما، تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعدما قامت والدة الطفلتين بإبلاغ رجال الشرطة بالواقعة.

جهات التحقيق أجرت تحقيقات موسعة في تلك الواقعة، وأحال النائب العام، صيدلانية وعاملة معها إلى محكمة الجنايات، بتهمة مزاولة مهنة الطب البشري للعاملة، فيما اتهمت الصيدلانية بالتحريض على مزاولة مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة، وتمت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

واليوم أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكمها بالحبس سنتين والفصل من نقابة الصيادلة وغلق الصيدلية للصيدلانية ومساعدتها فى قضية وفاة الطفلتين سجدة وإيمان على خلفية اتهامهما بقتل طفلتين بالإسكندرية بعد حقنهم بحقنة خاطئة دون إجراء اختبار الحساسية، ما تسبب في وفاتهما، بالإضافة إلى اتهام العاملة بمزاولة مهنة الطب البشري دون تصريح، بالإضافة إلى اتهام الصيدلانية بأنها اشتركت مع الأخرى في الجريمة بطريقي التحريض والمساعدة.