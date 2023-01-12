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شمس البارودي تروي موقفا مؤثرا مع شقيقها: ماحضرتش جنازته بسبب التصوير

كتب:

خالد فرج
09:58 م | الخميس 12 يناير 2023
شمس البارودي

شمس البارودي

استعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي واقعة عدم حضورها جنازة شقيقها، الذي توفي في فبراير من العام الماضي، بسبب عدم رغبتها في تصويرها من جانب الكاميرات التي تواجدت في محيط المسجد.

وقالت شمس البارودي لـ«الوطن»، أنها آثرت التغيب عن جنازة شقيقها بسبب وجود الكاميرات هناك، مضيفة: «مش عارفة إيه المزاج إنك تروح بكاميرات تصور عزاء في مسجد».

وتابعت: أشعر أن الكاميرات تتصيد ما يحدث في الأفراح والجنازات، ولذلك لا أحب الوجود في أماكن متواجدة فيها.

شمس البارودي تُعزي ريم البارودي هاتفياً

وكشفت شمس البارودي عن تقدمها بواجب العزاء للفنانة ريم البارودي في وفاة والدها، والذي تربطها به صلة قرابة، إذ يُعد الأخير ابن عمها، لافتة إلى أنها قامت بتعزيتها هاتفياً بمجرد علمها بنبأ الوفاة.

تشييع جنازة والد ريم البارودي

وفي السياق ذاته، شُيعت جنازة والد الفنانة ريم البارودي، ظهر اليوم الخميس، من مسجد السلام بمدينة نصر، بحضور عدد من أصدقائها وأقاربها، فيما حضرت الفنانة زينة لمواساة صديقتها في مصابها الجلل.

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بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.