عاجل.. شمس البارودي تكشف سبب تغيبها عن جنازة والد ريم البارودي: الكاميرات

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي سبب تغيبها عن حضور جنازة ابن عمها والد الفنانة ريم البارودي، التي خرجت من مسجد السلام بمنطقة مدينة نصر، اليوم الخميس بعد صلاة الظهر.

وقالت شمس البارودي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تملك حساباً شخصياً عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وسبق وشاهدت مقاطع مصورة لما تشهده الجنازات من تزاحم الكاميرات وما إلى ذلك، مضيفة: جنازة شقيقي الذي وافته المنية في فبراير من العام الماضي لم أحضرها، نظراً لوجود كاميرات عند المسجد الذي شُيعت من الجنازة.

شمس البارودي: عزيت ريم هاتفياً وربنا يرحم الفقيد

وكشفت شمس البارودي عن تعزيتها لـ ريم البارودي عبر الهاتف، متابعة بقولها: دشننا جروب باسم عائلة البارودي عبر تطبيق (واتس آب) منذ فترة، ويضم أفراد العائلة المتواجدين في القاهرة وسوريا وكندا، وقمت بتعزية ريم ودينا، واستودعنا الفقيد عند الله، ربنا يرحمه ويغفر له.

شمس البارودي: أنا بخير وبصحة جيدة

ونفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ما تردد من أنباء عن تعرضها لوعكة صحية تسببت في تغيبها عن الجنازة قائلة: «أنا بخير وبصحة وعافية، وأتمنى لنفسي ولزوجي وأقاربي وأحبابي الصحة والعافية، ولكني لا أحب التواجد في الأماكن المكتظة بالكاميرات، سواء كانت أفراح أو جنازات».

وشهدت جنازة والد الفنانة ريم البارودي دخول ابنته في نوبة بكاء شديد أثناء تشييع الجنازة من مسجد السلام بمنطقة مدينة نصر، حيث وارى جثمان الراحل الثرى بمقابر العائلة بالمنطقة نفسها.