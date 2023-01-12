3 مشاهد مؤثرة من جنازة والد ريم البارودي.. «الابنة انهارت أثناء الدفن»

شيعت الفنانة ريم البارودي جثمان والدها من مسجد السلام بمنطقة مدينة نصر، بعد صلاة ظهر اليوم، ووارى جثمانه الثرى، منذ قليل، داخل مقابر العائلة بالمنطقة نفسها.

وترصد «الوطن»، أبرز المشاهد التي شهدتها الجنازة، وأولها وصول ريم البارودي رفقة جثمان والدها إلى المسجد قبل انطلاق صلاة الظهر بنصف ساعة تقريبا، حيث ظهرت مرتدية الحجاب، وحرصت على تلاوة آيات من القرآن الكريم، على روح والدها في المكان المخصص للسيدات.

زينة ترافق ريم البارودي رغم انشغالها بتصوير «العمدة»

حرصت الفنانة زينة على حضور الجنازة، للشد من أزر صديقتها ريم البارودي في مصابها الجلل، رغم انشغالها بتصوير مسلسلها الجديد «العمدة» مع الفنان محمد رمضان، إلا إنها حصلت على اذن لحضور الجنازة، لمرافقة صديقتها.

وأتاحت الفنانة ريم البارودي الفرصة للصحفيين والمصوريين بممارسة عملهم، رغم اعتراض أحد الموجودين على حالة الازدحام التي شهدها المسجد، لكنها طالبت الجميع بالدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة.

بكاء شديد لـ ريم البارودي أثناء دفن والدها

ودخلت ريم البارودي في نوبة من البكاء الشديد أثناء مراسم دفن والدها داخل مقابر العائلة بمدينة نصر، وحرصت زينة على احتضانها، ودعمها في هذا الظرف العصيب.