في عيد ميلادها.. هل الشعراوي سبب اعتزال شمس البارودي؟

تحتفل الفنانة المعتزلة شمس البارودي، بعيد ميلادها الـ77، اليوم الثلاثاء، وسط أسرتها، لا سيما وأنها بعيدة عن الأضواء تمامًا، منذ اعتزالها منتصف الثمانينيات من القرن الماضي.

شائعاتٌ عدّة، تُطارد شمس البارودي، رغم ابتعادها عن الساحة الفنية وكذلك الإعلام، إلا أنها تتجاهلها في أغلب الأحيان، وكان من ضمنها اعتزال الفن، بناءً على دعوة من الشيخ محمد متولي الشعراوي.

تفاصيل اللقاء الوحيد بين الشعراوي وشمس البارودي

في حديثٍ تليفزيوني سابق، كشف الفنان حسن يوسف، علاقة الشيخ الشعراوي، باعتزال زوجته شمس البارودي، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، خاصة وأنها لم تلتقه أبدًا، باستثناء مرة وحيدة، قبيل أيامٍ قليلة من وفاته عام 1998.

وكشف الفنان حسن يوسف، كواليس اللقاء الذي جمع بين الشيخ الشعراوي وشمس البارودي، لأول مرة، قائلًا: «شمس عمرها ما قابلته، هي شافته بس في آخر أسبوع في حياته، وكان على فراش المرض.. كانت معايا في زيارة له، للاطمئنان عليه، ودخلنا عليه كان تعبان جدًا مش قادر».

الشعراوي لـ شمس البارودي: أنتِ متعرفيش مقام التائبين عند الله إيه

وأضاف حسن يوسف، «شمس سلمت عليه وقبلت يده، وقال لها: ادعِ لي يا بنتي.. قالت له: أنتِ اللي تدعي لي.. فرد عليها: أنتِ متعرفيش مقام التائبين عند الله إيه.. دول مقامهم كبير أوي.. ادعِ لي»، وهذه كانت المرة الوحيدة التي رأته فيها، واقتصر الحديث على ذلك فقط، ولم يتطرق معها لأي شيء آخر.

شمس البارودي، في حوارٍ سابق لها، روت تفاصيل اعتزالها وارتداء الحجاب، حيث توجهت إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، بصحبة أسرتها، عام 1982، قائلة: «عندما وقفت أمام الكعبة شعرت بضآلة الإنسان وضعفه أمام عظمة الله، وكانت تلك الليلة الحد الفاصل فى حياتهي، وقررت فيها ألا أعود للفن وأن ألتزم بالحجاب».