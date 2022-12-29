مراسل قناة القاهرة الإخبارية: «تبادل السجناء» طريق أمريكا للتقارب مع موسكو

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إنّ الإدارة الأمريكية تسعى للدخول في صفقة تبادل سجناء جديدة مع روسيا، وهذا نوع من التقارب مع موسكو لحل الأزمة الروسية - الأوكرانية.

التفاوض بين الولايات المتحدة وروسيا

وأضاف «جبر»، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنّه من المحتمل أن تقوم الإدارة الأمريكية الحالية بالتفاوض مع روسيا من أجل الإفراج عن «بول ويلان» العسكري الأمريكي السابق في صفقة تبادل سجناء جديدة. وهو المتهم بالتجسس لصالح أمريكا، الذي تم احتجازه؛ لأنه بحوزته جهاز قالت السلطات الروسية إنه يحوي معلومات مهمة خاصة بروسيا.

تفاصيل الصفقة

وأشار إلى أنّه من المتوقع أن تتم الصفقة بين شخص وعدد من المحتجزين الروس، وهذا يتوقف على مدى رغبة الإدارة الأمريكية في إعادة المتهم المحتجز، والصفقات التبادلية مع روسيا تأخذ زخمًا سياسيًا أكبر تحتاجه الإدارة الأمريكية الحالية.