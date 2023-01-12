825 مليون دولار خسائر أمريكا بسبب تعطل الطيران

تكلفت أمريكا خسائر كبيرة أمس، بعد تعطل الطيران داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تقني مجهول حتى الآن.

إعلان تعطيل الطائرات

كانت الولايات المتحدة، أعلنت ظهر أمس بتوقيت جريتنش، تعطيل إقلاع الطائرات فيها، وتأخير الطيران الدولي المتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى وقف آلاف الرحلات الجوية في البلاد، في ظل تعطل النظام (نوتام) الذي يسمح على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة.

عدد الرحلات الملغاة

تكبدت الولايات خسائر عدة، بعد إلغاء وتأجيل نحو 700 رحلة في بداية الأمر، ووصلت إلى 21400 رحلة مع نهاية اليوم، بحسب بيانات شركة «كيوريوم»، وكانت تنقل هذه الطائرات نحو 2.5 مليون مسافر في الولايات المتحدة.

حجم الخسائر

كشفت أمريكا في اليوم الثاني عن سبب الخطأ، عندما غير أحد المهندسين الكلمة الخاصة بتشغيل نظام تحذير الطياريين ووضع كلمة مختلفة تسببت في عطل واسع، وقدرت أمريكا الخسائر بنحو 825 مليون دولار وكان هذا أكبر رقم خاصة أن الطيران تعطل في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015 وكلف أمريكا 200 مليون دولار بسبب إلغاء 6000 رحلة جوية.