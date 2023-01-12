رفع وتحليل 178 ألف عينة لمياه الشرب بكفر الشيخ خلال 2022

قال اللواء مهندس حسن عبد الغنى، القائم بتسيير الأعمال لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، إن قطاع الجودة والمعامل يعمل على مراقبة ومتابعة سلامة ومأمونية وجودة المياه بالمحطات وشبكات التوزيع بنطاق المحافظة من خلال معامل المحطات، والمعمل المركزي بالمقر الرئيسي والحاصل على شهادة الأيزو، مشيراً إلى أنه تم رفع وتحليل نحو 178 ألف عينة لمياه الشرب على مدار عام 2022.

اعتماد الإصدار الثاني لخطة سلامة ومأمونية المياه

وأشار «عبد الغني»، إلى اعتماد الإصدار الثاني لخطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة الكشلة بمركز دسوق، بالإضافة إلي قيام الإدارة العامة لمراقبة الجودة بالشركة القابضة والمتمثلة في إدارة سلامة ومأمونية المياه بإجراءات المراجعة والتفتيش على تنفيذ الإجراءات التصحيحية الصادرة عن الإصدار الأول لنظم إمداد محطات «الخاشعة، وفوه، ومطوبس، ومتبول»، وذلك للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية الصادرة عن الخطط، حيث تم التنسيق والتعاون بين إدارة سلامة ومأمونية المياه وإدارة التوعية بالشركة لتكثيف حملات التوعية لزيادة الوعي البيئي فيما يخص «مصادر المياه - المحافظة على شبكات الصرف الصحي».

الحصول على الموافقات البيئية لـ6 محطات

وفيما يخص محطات معالجة الصرف الصحي، تابع رئيس مياه كفر الشيخ، أنه تم الحصول على الموافقات البيئية لمحطات معالجة الصرف الصحي بـ«العجوزين، دسوق، سنهور المدينة، شباس الملح، الحامول، بلطيم»، وذلك بالتنسيق مع شئون البيئة بمحافظة الغربية، وتم إنهاء إجراءات تراخيص السيب النهائية لـ11 محطة معالجة صرف صحي وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لصرف شرق وغرب كفر الشيخ.

تحليل نحو 4782 عينة بمعامل محطات معالجة الصرف الصحى

وتابع «عبد الغني»، أنه تم تحليل نحو 4782 عينة بمعامل محطات معالجة الصرف الصحى، ويتم مراقبة صرف المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية من خلال الإدارة العامة للصرف الصناعي للحفاظ على الشبكات ومحطات معالجة الصرف الصحي.

إجراء المراجعات الداخلية

وأردف «عبد الغني»، أنه تم إجراء المراجعات الداخلية الخاصة بمعامل ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على الإجراءات التصحيحية المطلوبة لرفع كفاءة المعامل والمحطات بالشركة، ويساهم قطاع الجودة والمعامل بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بالشركة، في تفعيل المشاركة الطلابية د، ومتطلبات سوق العمل، والرغبة في تنمية مواهب وقدرات الطلاب التكنولوجية والفنية، لمواكبة التطور التكنولوجي في نظم الجودة، وذلك من خلال تنظيم زيارات دورية لطلاب المدارس بالتعاون مع إدارة التوعية بالشركة ومعمل المنطقة لرفع المستوى التعليمي والثقافي لدى الطلاب بالإضافة إلى التدريب الصيفي لطلاب كلية العلوم بمعامل محطات الشركة.