برومو «جروب الماميز» يتخطى المليون مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحه

حقق برومو فيلم «جروب الماميز» رواجا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والذي قد حقق نسب مشاهدات عالية حيث تخطى المليون مشاهدة وذلك بعد 24 ساعة من طرحه وذلك نتيجة تفاعل العديد من الجمهور ورواد السوشيال ميديا معه.

فيلم «جروب الماميز» من بطولة روبي ويسرا اللوزي

«جروب الماميز» من بطولة روبي ويسرا اللوزي ودارين حداد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وحازم إيهاب وتأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإنتاج محمد رشيدي «رشيدي برودكشن»، وإخراج عمرو صلاح.

فيلم «جروب الماميز» من إخراج عمرو صلاح

والفيلم الذي من المقرر طرحه للجمهور يوم 1 فبراير بجميع دور العرض السينمائية بمصر و9 فبراير بجميع الدول العربية وأوروبا وأمريكا وكندا.

وتدور أحداث الفيلم في اطار كوميدي حول جروبات الماميز عبر واتس اب، خلال فترة الدراسة، وما يحدث مع الأبناء وأولياء الأمور والمدرسين في شكل كوميدي.