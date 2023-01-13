حمدي أبو جليل بعد فوز روايته «الصاد شين» بجائزة بانيبال: مغامرتي الأجرأ

عبر الكاتب والروائي حمدي أبو جليل عن سعادته بالفوز بجائزة بانيبال الأدبية عن روايته «قيام وسقوط الصاد شين» بترجمتها من اللغة العربية إلى الانجليزية بترجمة همفري ديفيز، وبعنوان «الرجال الذين ابتلعوا الشمس».

وأضاف «أبوجليل» في تصريحات لـ«الوطن»: «أنا فرحت بالجائزة لأنها جهد المترجم الكبير همفري ديفيد وجد من يقدره، وهذه الايام من النادر ان يجد جهد عظيم من يقدره!، مؤكدا أن جهد همفري في ترجمة هذه الرواية عظيم حرفيا، لأن الرواية مغامرتي الأجرأ في اللغة».

وأوضح: تضم لغة الرواية، عبارة عن كوكتيل من اللهجات، البدوية والفيومية والصعيدية والقاهرية والليبية والمغربية ولهجة الشباب المصري في ايطاليا، وكلها لهجات ليس لها قاموس محدد، وكلها يعرفها همفري بدقة ونقلها للانجليزية.

أعلنت جائزة بانيبال للترجمة من العربية إلى الإنجليزية فوز كل من رواية «الرجل الذي بلع الشمس» للكاتب حمدى أبوجليل وترجمة الراحل همفرى ديفيز، بالجائزة مناصفة مع رواية «إفلات الأصابع» للكاتب محمد خير وترجمة روبين موجر.

معلومات عن حمدي أبو جليل

وصدرت «قيام وانهيار الصاد شين» عن دار ميريت للنشر والتوزيع 2018، وهي الثالثة لحمدي أبو جليل، بعد «لصوص متقاعدون» وهي روايته الأولى التي صدرت عام 2002 وترجمت للإنجليزية والفرنسية والإسبانية، و«الفاعل» التي حصدت جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية.

يشار إلى أن حمدي أبو جليل أصدر العديد من المؤلفات،منها «لصوص متقاعدون» وهي روايته الأولى التي صدرت عام 2002، ورواية «الفاعل» التي فازت على جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية، ورواية «يدي الحجرية» عن هيئة الكتاب، فضلا عن كتاب «القاهرة شوارع وحكايات» وكتاب «القاهرة جوامع وحكايات» عن هيئة الكتاب.