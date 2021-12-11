حمدي أبو جليل يهدي لطفي لبيب رواية «الصاد شين»: روحه المعنوية عالية

«الإبداع جملة واحدة»، عبارة يقولها المثقفون والفنانون لتأكيد العلاقة بين أشكال الإبداع المختلفة، ومن بينها الكتابة والفن، وهو ما يشير إلى العلاقة بين الروائي والممثل، في هذا الصدد نشر الروائي حمدي أبوجليل صورة تجمعه بالفنان لطفي لبيب يقتني روايته «قيام وانهيار الصاد شين»، ويبدو لبيب مبتهجًا في الصورة.

وعن حكاية الصورة قال حمدي أبوجليل في تصريحات لـ«الوطن»: الفنان الكبير لطفي لبيب فنان عظيم وهو صديق عزيز، تجمعنا علاقة صداقة قديمة، ونلتقي بشكل دائم، أقربها منذ أقل من شهر، وأنا أهديته الرواية، فهو محب للقراءة، وهو حاليًا يواصل علاجه، مشيرًا إلى أن «لبيب» روحه المعنوية عالية جدًا، ومحب للحياة والتواصل مع الناس، منوهًا: «وأنا نشرت الصورة على فيسبوك دعما ومحبة له صديقا وفنانا كبيرا».

لطفي لبيب: سأظل ممثلًا حتى أدخل قبري

ومن جانبه، نفى الفنان لطفي لبيب شائعات اعتزاله المجال الفني، وسفره للعلاج في الخارج، وقال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «الكلام ده مش صحيح، أنا لم أعتزل التمثيل وسأظل ممثلًا حتى أدخل قبري».

وكان الفنان لطفي لبيب أوضح خلال مداخلة هاتفية سابقة في برنامج مساء DMC مع الإعلامية إنجي القاضي أنه لا يوجد أي فنان يعتزل الفن، ولكن الإمكانيات الصحية هي ما تجبره على تقليل المشاركة في الأعمال الفنية، مشيرًا إلى تحسن حالته الصحية، قائلًا: «الأستاذ كمال الشناوي عمل مسلسل، وهو على كرسي متحرك، وأنا بشتغل لو جالي شغل، وبحب التمثيل جدا، وبحب جمهوري جدا بعشقه، فصعب عليا انسحب بهذا الشكل».

وكانت آخر الأعمال الفنية التي شارك فيها «لبيب» مسلسل «رجالة البيت» الذي عُرض في موسم رمضان عام 2020، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، أحمد الجندي.

تقدم رواية «قيام وانهيار الصاد شين»، الصادرة عن دار ميريت، تتناول قصة «الصاد شين» وهي الجنسية التي يتحدث عنها حمدي أبو جليل، وأصولها ترجع إلى البدو المصريين الذين هاجروا إلى ليبيا في سبعينيات القرن الماضي، والرواية تتبعهم على خلفية من تجربة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، والرواية تعتمد تكنيكا جديدا على الرواية العربية ولغة تستلهم كوكتيل من اللهجات العربية.