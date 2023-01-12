أخبار الإسكندرية.. رفع تجمعات المياه من الشوارع ليلا قبل أمطار الفجر

يتابع المواطنين أحدث أخبار الإسكندرية، فيما يخص جهود عمال الصرف لكسح تأثير الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة الساحلية مع توقعات باستمرارها مساء اليوم وغدا.

أكد اللواء اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، عودة الأمطار الغزيرة علي مناطق الإسكندرية المختلفة، وذلك بعدما شهدت مناطق شرق الإسكندرية أمطار غزيرة صباح اليوم أدت الي تجمعات كبيرة لمياه الأمطار تم التعامل معها بواسطة سيارات ومعدات الشركة بالتعاون مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

أحدث أخبار الإسكندرية

وكانت أحدث أخبار الإسكندرية حينما عادت الأمطار مع الخامسة مساءا علي مختلف مناطق الإسكندرية وكانت غزيرة علي مناطق العامرية وغرب والجمرك ووسط وشرق والمنتزة أول وثان.

أخبار الإسكندرية اليوم.. رفع التراكمات

وأكد «نافع»، في بيان اليوم، رفع حالة الاستعداد منذ مساء الأمس فور ورود تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ببداية المنخفض الجوي اليوم يصاحبه أمطار متوسطة تغزر أحيانا، وشدد على استمرار أعمال التطهير وتخفيض منسوب البيارات ومتابعة الحالة على مدار الساعة.

طقس الإسكندرية غدا

وتوقع «نافع»، وجود عدة تجمعات لمياه الأمطار حال استمرار الأمطار الغزيرة لعدة ساعات، وطمئن المواطنين بتواجد فرق الطوارئ وتمركز 150 سيارة ومعدة وجاهزية طلمبات 202 محطة رفع ومعالجة، على مدار 24 ساعة.

جدير بالذكر أن التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد محافظة الإسكندرية الجمعة 13 يناير 2023 أمطار متوسطة الشدة قد تغزر أحيانا مع وجود سحب رعدية وخاصة على شمال وشرق المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.