«فيتامين الغلابة».. «نجع حمادي» قلعة صناعة «العسل الأسود»

بدأت صناعة «العسل الأسود» فى الصعيد، خاصة فى محافظتى «المنيا وقنا»، مع توطين زراعة قصب السكر، حيث إنه يتم استخراجه من القصب، ويمتاز بقوامه السميك اللزج، ويعرف أيضاً باسم عسل قصب السكر أو «دبس قصب السكر»، ما أدى إلى انتشار عصارات القصب فى هاتين المحافظتين، وتبدأ عمليات الإنتاج من نوفمبر حتى نهاية حصاد القصب ويستحوذ الإنتاج منها على نحو 1.5 إلى 2% من تلك الزراعات. «يلا عسل نجع حمادى».. تتردد هذه الكلمات سواء من الباعة أو مكتوبة على علب بالسوبر ماركت والهايبرات الكبرى لبيع السلع الغذائية، وأصبحت صناعة العسل الأسود علامة مسجلة بمركز نجع حمادى فى قنا التى بها أقدم مصنع لصناعة السكر فى الصعيد، وبمساحات كبيرة تتخطى 30 ألف فدان، وتستوطن بها صناعة العسل الأسود وبجوارها مركزا أبوتشت وفرشوط.

وفى محافظة المنيا يعد مركز ملوى قلعة صناعة «العسل الأسود»، وذلك من خلال تحويل قصب السكر لعسل، حيث تنتشر العصارات فى الأنحاء المختلفة بالمركز لإنتاج العسل.

يونس: يتعاقد المزارعون وأصحاب العصارات خلال نوفمبر على محصول القصب

من جانبه، يقول الحاج يونس محمد، صاحب أكبر عصارة لإنتاج العسل الأسود فى نجع حمادى، إنه مع بداية شهر نوفمبر يقوم المزارعون وأصحاب العصارات، بالتعاقد فيما بينهم على محصول القصب، حيث فى هذا التوقيت تكون نسبة الحلاوة فى المحصول بلغت ذروتها، ويتم حصاده ونقله بواسطة الجمال أو الجرارات الزراعية إلى مقر العصارة.

وأضاف «يونس» أن القصب ينقل بواسطة العمال أو الكباش، على ماكينة عصر العيدان ويتحول إلى عصير خام فى أحواض كبيرة، وعقبها يتم وضعه فى حوض قاعدته من النحاس بعد تصفية الشوائب على النار بدرجة الحرارة المرتفعة داخل ما يسمى «مطبخ»، وبعد فترة يتم نقله على حوض آخر تحت درجات حرارة أعلى من سابقتها، وتكون عملية النقل يدوية بواسطة جرادل بلاستيكية، ويمكث فيها السائل 4 ساعات أخرى، ويتم نقله بعدها إلى الحوض الأول ليستقر فيه ساعتين إضافيتين يتحول فى نهايتهما إلى عسل أسود باللزوجة المطلوبة، وبعد ذلك يتم بيعه للتجار فى المصانع التى تعيد تعبئته فى برطمانات بأوزان معينة وبيعه للمستهلك، وبعد عملية البيع يتم تسليم المزارع مستحقاته حسب القيمة المتفق عليها.

قنا تستحوذ على 60% من الإنتاج.. وصناعة العسل الأسود تسيطر على نحو 2% من إجمالي قصب المحافظة

وأوضح فى تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية صناعة العسل الأسود كما هى داخل العصارات، ولم يتم تطويرها إلى الآن رغم تأكيدات المحافظ والمسئولين فى الاجتماعات إحداث تطوير فى تلك الصناعة المهمة المرتبطة بزراعة القصب فى الصعيد، لافتاً إلى أن محافظة قنا وبالتحديد فى نجع حمادى التى بها عشرات العصارات تنتج نحو 60% من العسل الأسود وتليها محافظة المنيا، لافتاً إلى أن صناعة العسل تستحوذ على نحو 2% من زراعات القصب، وسعر الكيلو حالياً 15 جنيهاً.

ويقول محمد عبدالرحيم، أحد العاملين فى صناعة العسل الأسود، إن الصناعة تتطلب مهارة ومثابرة كبيرة فى مراحل التصنيع، لأن أى خلل فى المراحل سينتج منتجاً سيئاً، لافتاً إلى أن هذه الصناعة التى يعمل فيها المئات من العاملين تعم الخير على الجميع.

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن تطوير صناعة العسل الأسود من أهم الأولويات، مشيراً إلى أنه يتم تدريب العاملين بهذا القطاع على كيفية إدارة المشروع بطريقة علمية حديثة، إضافة إلى تطوير طريقة التصنيع بأساليب حديثة ومعدات متطورة توفر الوقت والجهد والتكلفة وتعطى جودة أفضل للمنتج. وأشار «الداودى» إلى أن برنامج التنمية المحلية عقد عدة لقاءات مع منتجى العسل الأسود، مؤكداً أنه سيوفر الدعم المالى للعاملين بهذا القطاع تسهيلاً عليهم فى تنفيذ أعمال تطوير تلك الصناعة.