بدء اختبارات التشغيل بمحطة محولات نجع حمادى الجديدة في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، البدء في اختبارات التشغيل بمحطة محولات نجع حمادي الجديدة، وذلك خلال تفقده للأعمال النهائية بالمحطة، بحضور المهندس أحمد فتحي رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من القيادات التنفيذية ومهندسي الشركة المنفذة للمحطة.

ربط محطة توليد الكهرباء بخطوط الضغط العالي

من جانبه، أوضح محافظ قنا، الانتهاء من ربط المحطة بخطوط كهرباء الضغط العالي القادمة من محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في بنبان، والسد العالي، ومحطة كهرباء شرق قنا، ومحطة كهرباء نجع حمادي القديمة من خلال 8 دوائر كهربائية، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل المحطة خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء اختبارات التشغيل.

محافظ قنا: المحطة تساهم في تنفيذ خطط التنمية

وأضاف «الداودي»، أن المحطة ستساهم في توفير الكهرباء للمنطقة الصناعية «بهوّ»، والتوسعات العمرانية الجديدة كمدينة الأمل وكذا توسعات مصنع الألومنيوم، لافتا إلى أنه يتم التحكم فى تشغيل المحطة إلكترونيا من خلال غرفة مركزية مرتبطة بشكل مباشر بمركز التحكم الإقليمى بنجع حمادي، بما يسهم في الحفاظ على نظام التشغيل والتعامل الفورى مع اى أعطال طارئة بما لا يؤثر على التغذية الكهربائية للمناطق التى تخدمها المحطة .

وقال محافظ قنا، إنه يجري تنفيذ المحطة ضمن خطة التوسعات التي تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذها، بهدف دعم الشبكة القومية للكهرباء حتى يتسنى نقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى محطات التوزيع، ثم إلى المستهلك دون انقطاع أو أعطال، مؤكدا أهمية خدمات الكهرباء لاسيما وأنها تمثل عاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لدورها المؤثر في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطن في مختلف القطاعات الخدمية .

وأضاف المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن المحطة تقع على مساحة 250 ألف م2 بتكلفة مالية تصل إلى مليار و100 مليون جنيه، بجهد 500 ك.ڤ، وتضم ثلاثة مبان رئيسية، هي مبنى محطة 500 ك.ڤ، ومبنى محطة 220 ك.ڤ، وهما مجهزان بنظام «GIS»، وبأحدث المعدات الحديثة، بما يضمن كفاءة عالية في التشغيل، إضافة إلى مبنى محطة 66 ك.ڤ، مشيرا إلى أن مبنى الـ 500 ك.ڤ يعد من أكبر المباني على مستوى الجمهورية.