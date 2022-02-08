أرباحه 257 ألف جنيه سنويا.. مشروع إنتاج العسل الأسود بفرص نجاح مضمونة

يسعى عدد كبير من الأشخاص، خاصة في محافظات الصعيد التي تشتهر بصناعة العسل الأسود وزراعة القصب، لبدء مشروع خاص بهم، برأس مال جيد، بجانب الحصول على التمويلات اللازمة، وهو ما يوفره جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للراغبين في فتح مشروعات صغيرة.

ويقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ملخصا لدراسة جدوى استرشادية لمشروع إنتاج العسل الأسود، توضح النفقات والمتطلبات، والمتوقع من الأرباح.

دراسة جدوى مشروع إنتاج العسل الأسود

وقالت دراسة خاصة بمشروع إنتاج العسل الأسود، إنَّ العسل الأسود يعالج بعض الأمراض ويزود الجسم ببعض الفيتامينات.

وأضافت الدراسة أن فكرة مشروع إنتاج العسل الأسود تتلخص في إجراء عمليات تصنيع وتعبئة العسل الأسود عن طريق تركيز العصير المستخلص من قصب السكر بأسلوب يحقق الاشتراطات الصحية و المواصفات القياسية المطلوبة.

وأوضحت أن نجاح المشروع يعتمد بصورة كبيرة على إنتاج العسل الأسود مطابقا للمواصفات القياسية للدول المزمع تسويق المنتج بها علاوة على تحقيق جودة المنتج، حيث تؤدي عملية التركيز إلى إطالة مدة حفظ وصلاحية المنتج.

ولفتت الدراسة التي نشرها جهاز تنمية المشروعات، أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للعديد من الشباب، واستغلال رواج هذه الخدمة، وكذلك برأس جيد، حيث يتيح المشروع الواحد 10 وظائف للشباب.

المعدات المطلوبة لبدء المشروع

وأشارت الدراسة إلى أن الآلات والمعدات والخامات المطلوبة لبدء المشروع هي: «ماكينة إزالة القشور الخارجية، ماكينة عصر واستخلاص عصير الصب سعة ( 15 ) طن، مفلتر العصير والعسل، طلعبة لنقل العصير، خزان تجميع وتبريد وتعبئة مصنع، ماكينة على برطمانات، میزان عليلية، میزان معملی، هیدرومتر»، وكذلك بعض المكونات التي سيتم استخدامها وهي: «قصب سكر - مواد حافظة وإضافات - برطمانات زجاجية - بطاقة لاصقة مطبوعة - كرتونة سعة 12 برطمانا - شريط لاصق».

ويعتبر العسل الأسود من الأغذية الشعبية المطلوبة محليا على مدار العام لتميزه بالقيمة الغذائية المرتفعة والسعر الذي يناسب جميع الفئات، ويمكن تسويق المنتج محليا من خلال مندوبي المبيعات وشركات التوزيع المختلفة والدعاية للمنتج بالمتاجر والصحف والمجلات وشبكة الانترنت وتوزيع النشرات المطبوعة على المهتمين بتلك المنتجات واستخدام البريد والاشتراك في المعارض العامة والمتخصصة.

وأوضحت الدراسة أنَّ الاستثمارات الكلية للمشروع من خلال رأس المال والقرض، تقدر بنحو 558 ألف جنيه، يتحمل صاحب القرض جزء منها، وتتلخص في رأس المال المطلوب لبدء المشروع، ويقدر وفق الدراسة بـ 332 ألف جنيه.

ولفتت إلى أنَّه يجرى إصدار قرض للمستفيد يبلغ 387 ألف جنيه، ويتمّ معرفة التفاصيل الخاصة بالحصول على القرض، من خلال توجه الراغب في إنشاء المشروع إلى جهاز تنمية المشروعات، لمعرفة جميع الشروط، إذ تقدر أرباح المشروع خلال العام الأول بأكثر من 257 ألف جنيه.