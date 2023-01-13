شروط مسابقة الأم المثالية الموظفة في بني سويف.. سنها لا يقل عن 50 عاما

أعلنت وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام محافظة بني سويف، تنظيم مسابقة الأم المثالية لتكريم الأمهات العاملات بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية والمجالس القروية التابعة لها ومديريات الخدمات، لتعظيم دور الأم من خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية 16مارس والاحتفال بعيد الأسرة 21 مارس من كل عام.

وأوضحت شيماء كرم رئيسة وحدة شؤون المرأة، أن مسابقة الأم المثالية يتم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بهدف تعظيم دور الأم العاملة.

شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية بمحافظة بني سويف

1ــ أن تكون المرشحة إحدى العاملات بديوان عام محافظة بني سويف أو الوحدات المحلية التابعة أو مديريات الخدمات.

2ــ ألا يقل السن عن 50 سنة.

3ــ ألا يزيد عدد الأبناء عن 4 أبناء.

4ــ أن تكون الأم قد أدت رسالتها تجاه أبنائها.

5ــ استطاعت تشجيع أبنائها في الحصول على فرص عمل أو دراسات عليا.

6ــ في حالة وجود إعاقة لأحد أبنائها استطاعت دمجه بالمجتمع.

الأوراق المطلوبة لمسابقة الأم المثالية بمحافظة بني سويف

1ــ طلب باسم سكرتير عام المحافظة للتقدم للمسابقة موضح فيه «الاسم، مكان العمل، طبيعة الوظيفة، محل الإقامة، ورقم الهاتف» وتسرد فى الطلب قصة كفاحها.

2ــ صورة بطاقة الرقم القومي.

3ــ صور من شهادات ميلاد الأبناء.

4ــ إثبات قيد الأبناء من المدرسة أو الجامعة أو شهادات التخرج.

5ــ إقرار الحالة الاجتماعية من جهة العمل مختوم وموثق من جهة عملها.

6ــ بيان حالة وظيفية موثق ومختوم من جهة العمل.

7ــ عدد 1 صورة شخصية حديثة للمتقدمة.

8ــ صورة من شهادة التأهيل «في حالة الأم من ذوات الإعاقة أو أم لأحد الأبناء من ذوي الإعاقة».

9ــ إقرار قانوني من المتقدمة بعدم وجود صلة قرابة بين أي عضو من أعضاء اللجنة المكلفة بفحص وتقييم ملفات المتقدمات.

مواعيد التقدم لمسابقة الأم المثالية بمحافظة بني سويف

عقب استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وتقديمها بمكتب وحدة شؤون المرأة الطابق الثاني، بديوان عام المحافظة كورنيش النيل بمدينة بني سويف، إعتباراً من 12 يناير الجاري وحتى يوم الخميس 23 فبراير المقبل، وسيتم الإعلان عن الفائزات في 8 مارس المقبل، على أن يتم تكريم الأمهات الفائزات خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16 مارس2023.