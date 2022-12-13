مسابقة الأم المثالية 2023.. تعرفي على الفئات المستهدفة والشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، فتح باب تلقى طلبات مسابقة الأم المثالية لعام 2023، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في 7 فئات من الأمهات المثاليات وهم: «الأم المثالية، الأسرة البديلة، الأم من ذوي الهمم، أم لابن من ذوي الهمم أو أكثر يكون متميز في أحد المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، أم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية، أم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي، رائدة اجتماعية متميزة»

شروط التقديم في المسابقة

وتستعرض «الوطن» الشروط الواجب توافرها في المرشحة لمسابقة الأم المثالية لعام 2023، في السطور التالية:

1- ألا يكون للمرشحة صلة قرابة لأي من العاملين بالتضامن الاجتماعي الحاليين والسابقين.

2- السن لا يقل عن 50 سنة للأمهات «الطبيعية – من ذوي الهمم – أم التمكين الاقتصادي».

3- السن لا يقل عن 45 سنة لفئات الأسر البديلة والأم من مؤسسات الأبناء المحرومين من الرعاية.

4- لا يزيد عدد الابناء عن ثلاثة أبناء فقط.

5- بالإضافة إلى العديد من الشروط التى تعزز القيم الإيجابية والتماسك بتعاليم الدين ونشر الرحمة والمودة والتزام الأسرة بمنظومة القيم والهوية الوطنية.

الأوراق والمستندات المطلوبة

ونستعرض الأوراق المطلوبة وفقا لما ورد من وزارة التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

1- اقرار قانوني من المرشحة لمسابقة الأم المثالية لعام 2023، بأنها لا تمت بصلة لأي من العاملين بالتضامن الاجتماعي الحاليين والسابقين.

2- بحث اجتماعي قصصي يظهر ظروف الحالة تفصيلًا.

3- قيد عائلي للأسرة للتأكد من صحة عدد الأبناء.

4- جميع المستندات الدالة على صحة البيانات «صورة بطاقة الرقم القومي، صورة من مؤهل الأم والأبناء».

5- عدد 2 صورة شخصية حديثة للمرشحة.

6- تقديم الطلبات بمقرات الادارات الاجتماعية بالمراكز حتى الخميس 15/1/2023.