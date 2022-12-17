الثلاثاء المقبل.. آخر موعد للتقديم في مسابقة الأم المثالية بالقاهرة

أكدت محافظة القاهرة استمرار فتح باب التقديم للترشيح لمسابقة الأم المثالية لعام 2023، حتى الثلاثاء المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري، لافتة إلى أن يمكن لكل العاملين بالإدارات والمديريات التابعة لمحافظة القاهرة التقديم.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة القاهرة، أن شروط التقديم لمسابقة الام المثالية تتضمن عدة شروط، من بينها أن يكون طالب الترشيح معتمد ومرشح من الإدارة التي تعمل بها مقدمة الطلب مع مراعاة عدم زيادة عدد المرشحات عن واحدة فقط من كل إدارة أو جهة.

احتفالية عيد الأم

وأشارت محافظة القاهرة، أنه يشترط أن يكون سن المتقدمة لمسابقة الأم المثالية لا يقل عن 50 عامًا، وأن يتضمن الطلب قصة كفاح حقيقية قامت بها المرأة المرشحة على مدار حياتها، وقدمت من خلال مسيرة عملها نماذج مشرفة للمجتمع، وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء للأم المرشحة لمسابقة الأم المثالية.

اشتراطات مسابقة الأم المثالية

وتضمنت اشتراطات مسابقة الأم المثالية، أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكليات الجامعية، ويجوز للمتقدمة أن تكون من ذوي الإعاقة أو أم لابن من ذوي الإعاقة أو أم بديلة، وألا تكون مقدمة الطلب قد حصلت على جائزة الأم المثالية من قبل.

وأوضحت محافظة القاهرة أنه يتم تقديم طلبات الأم المثالية متضمنة كل البيانات الاسم، الوظيفة، جهة العمل، الحالة الاجتماعية، رقم التليفون، صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدمة الطلب، عدد الأبناء وصورة من المؤهل الدراسي، وتقدم طلبات الترشيح الى الإدارة العامة للعلاقات العامة في محافظة القاهرة في موعد أقصاه 20 ديسمبر 2022.