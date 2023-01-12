فيفي عبده تعزي ريم البارودي في وفاة والدها: قلبي معاكي

حرصت الفنانة فيفي عبده على مواساة الفنانة ريم البارودي في وفاة والدها والذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض.

ونشرت فيفي عبده صورة تجمع ريم ووالدها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام وعلق عليها قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي اليوم إلى رحمة الله والد الفنانة ريم البارودي، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبرك يا حبيبة قلبي انتي وكل العائلة، قلبي معاكي، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وفاة والد ريم البارودي

ورحل عن عالمنا والد ريم البارودي أمس بعد صراع مع المرض حيث نشرت ريم البارودي، قبل ساعات قليلة من وفاة والدها عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة ليد والدها، من داخل المستشفى، وعلقت عليها قائلة: «مستبنيش يا بابا.. رحمتك يا رب».

ويقام عزاء والد الفنانة ريم البارودي، السبت المقبل بمسجد الصديق، في منطقة مساكن شيراتون.