فيفي عبده بـ«الإسدال» على الشاطئ: «مش هخلص من كلام الناس»

حرصت الفنانة فيفي عبده على قضاء إجازة الصيف، بصحبة أسرتها في الساحل الشمالي، لاسيما في ظل ارتفاع درجة الحرارة الفترة الحالية، إذ تستمتع بالنزول في البحر هربًا من الطقس الحار.

«طلبت جلابية ألبسها عشان أصور الفيديو»

وظهرت فيفي عبده، في مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من أمام البحر، مُرتدية إسدالا، إذ فسرت ذلك بقولها: «جيت على البحر هنا بدري عشان أنزل البحر، وقلت لهم هاتوا لي جلابية ألبسها عشان أصور الفيديو، لو ظهرت بالمايوه مش هنخلص من كلام الناس على الميديا».

«اعتبروني عيلة وغلطت»

وقالت فيفي عبده: «أول يوم أنزل البحر وآخر يوم أنزل البحر.. اعتبروني عيلة وغلطت.. لا فيه بدري ولا متأخر في الساحل.. بس كان لازم آخد السبع موجات.. يلا صيف سعيد عليكم إن شاء الله».

هالة صدقي تمازح فيفي عبده: من غيري؟

ومازحت الفنانة هالة صدقي، فيفي عبده، إذ علقت عبر الفيديو عبر موقع إنستجرام، قائلة: «من غيري يا فوفة».

وكانت الفنانة فيفي عبده حرصت على حضور حفل الفنان كاظم الساهر، في الساحل الشمالي، الأسبوع الماضي، بصحبة بسنت شوقي وبشرى، إذ جاء هذا الحفل بعد غياب الفنان العراقي عن القاهرة لمدة 13 عامًا تقريبًا.