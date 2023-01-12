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شيرين تمازح جمهورها في حفلها بالكويت: «مش هعيط.. يالا ارقصوا»

كتب:

خالد فرج
11:38 م | الخميس 12 يناير 2023
شيرين

شيرين

مازحت المطربة شيرين عبدالوهاب جمهورها على هامش حفلها الغنائي المقام حالياً بدولة الكويت قائلة: «بردو مش هعيط».

ووجهت شيرين رسالة لجمهورها بعد غنائها لإحدى الأغنيات قائلة: «هنلاقيها منين ولا منين.. يالا ارقصوا شوية.. انسوا علشان تعرفوا تعيشوا»، ما أثار ضحك الجمهور الذي توافد إلى مكان الحفل من مختلف الفئات والأعمار.

أبرز أغنيات شيرين في حفل الكويت

وقدمت شيرين عدداً من أبرز أغنياتها، منها «آه يا ليل، متحاسبنيش، ايه يعني غرامك، أنا مش بتاعة الكلام ده» وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

راحة لـ شيرين في حفل الكويت

وحصلت شيرين على راحة لدقائق عدة قبل أن تستكمل حفلها الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث امتلأت جنبات المسرح بأعداد كبيرة من الكويتين ومختلف الجنسيات العربية.

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شيرين عبد الوهاب تشعل حفلها في الكويت بـ«مش بتاعة الكلام ده»
بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.