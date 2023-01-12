شيرين تمازح جمهورها في حفلها بالكويت: «مش هعيط.. يالا ارقصوا»
كتب:
خالد فرج
11:38 م | الخميس 12 يناير 2023
شيرين
مازحت المطربة شيرين عبدالوهاب جمهورها على هامش حفلها الغنائي المقام حالياً بدولة الكويت قائلة: «بردو مش هعيط».
ووجهت شيرين رسالة لجمهورها بعد غنائها لإحدى الأغنيات قائلة: «هنلاقيها منين ولا منين.. يالا ارقصوا شوية.. انسوا علشان تعرفوا تعيشوا»، ما أثار ضحك الجمهور الذي توافد إلى مكان الحفل من مختلف الفئات والأعمار.
ماعاش للي يبكيكي يا روحيييييييي— gaga sherine (@SherineGaga) January 12, 2023
انسوا،لازم تنسوا عشان تعرفوا تعيشوا#عودة_شيرين_عبدالوهاب #شيرين_في_الكويت pic.twitter.com/A6n5T60n7t
أبرز أغنيات شيرين في حفل الكويت
وقدمت شيرين عدداً من أبرز أغنياتها، منها «آه يا ليل، متحاسبنيش، ايه يعني غرامك، أنا مش بتاعة الكلام ده» وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
راحة لـ شيرين في حفل الكويت
وحصلت شيرين على راحة لدقائق عدة قبل أن تستكمل حفلها الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث امتلأت جنبات المسرح بأعداد كبيرة من الكويتين ومختلف الجنسيات العربية.