شيرين تمازح جمهورها في حفلها بالكويت: «مش هعيط.. يالا ارقصوا»

مازحت المطربة شيرين عبدالوهاب جمهورها على هامش حفلها الغنائي المقام حالياً بدولة الكويت قائلة: «بردو مش هعيط».

ووجهت شيرين رسالة لجمهورها بعد غنائها لإحدى الأغنيات قائلة: «هنلاقيها منين ولا منين.. يالا ارقصوا شوية.. انسوا علشان تعرفوا تعيشوا»، ما أثار ضحك الجمهور الذي توافد إلى مكان الحفل من مختلف الفئات والأعمار.

ماعاش للي يبكيكي يا روحيييييييي

انسوا،لازم تنسوا عشان تعرفوا تعيشوا#عودة_شيرين_عبدالوهاب #شيرين_في_الكويت pic.twitter.com/A6n5T60n7t — gaga sherine (@SherineGaga) January 12, 2023

أبرز أغنيات شيرين في حفل الكويت

وقدمت شيرين عدداً من أبرز أغنياتها، منها «آه يا ليل، متحاسبنيش، ايه يعني غرامك، أنا مش بتاعة الكلام ده» وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

راحة لـ شيرين في حفل الكويت

وحصلت شيرين على راحة لدقائق عدة قبل أن تستكمل حفلها الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث امتلأت جنبات المسرح بأعداد كبيرة من الكويتين ومختلف الجنسيات العربية.