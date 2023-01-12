بسبب شيرين رضا.. صبري فواز يكشف عن رأيه في «سواقة الستات»

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، أحد المشاهد التي تجمع بين الفنان صبري فواز وشيرين رضا، خلال أحداث مسلسل وبينا ميعاد، الذي يعرض حاليًا على شاشة dmc؛ إذ وقعت مشادة كلامية بينهما على إثر ارتطام «نادية» خلال أحداث المسلسل، بسيارة «حسن» من الخلف، ليبدأ التشابك بينهما، واتهام الأخير لها بعدم قدرتها على القيادة: «اللي منحك الرخصة ظلمنا».

وتدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد، حول شخصية «نادية»، وتؤدي دورها شيرين رضا، وهي مطلقة ولديها 4 فتيات تتولي مسئولية تربيتهن بمفردها، و«حسن» الذي يجسد دوره صبري فواز، أرمل ولديه 4 أبناء يتولى مسؤولية تربيتهم، وتشاء الظروف أن يعملان سويًا في شركة واحدة.

خطأ قيادة السيارة ليس له علاقة بالتصنيف بين الرجل والمرأة

وعن رأيه في «سواقة السيدات للسيارات»، قال صبري فواز، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه المسألة بالتحديد لا تتعلق بالتصنيف والتفرقة بين الرجل والنساء، مضيفًا: «على سبيل المثال المشهد الذي جمعني وشيرين رضا، بخصوص ركن السيارة بطريقة خاطئة، ليس له علاقة بهذا النوع من التصنيف، ولكن شخص ركن السيارة بطريقة ليست صحيحة، وقتها بيتم التعامل بناء على الموقف نفسه».

صبري فواز: ممكن أتخاتق عشان خاطر ابني

وعن المشهد الذي تدخل فيه وفض اشتباك وقع بين نجله وبعض الشباب في «وبينا ميعاد»، قال صبري فواز، إن تصرف «حسن» في المسلسل نابع من كونه أب يدافع عن أبناءه بكل قوة: «بالبلدي كده ضنايا حد بيضربه أكيد هدافع عنه»، متابعًا: أما في الحقيقة، الحمدلله إن ابني مروان لم يدخل في مثل هذه الخناقات، لكن لا قدر الله حصل، أكيد هدافع عنه وهتخانق عشانه.

يذكر أن مسلسل «وبينا ميعاد»، تأليف وإخراج هاني كمال، بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، بسمة، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، خالد أنور، داليا شوقي، ويعرض على قناة dmc في الساعة 8 مساءً من السبت إلى الأربعاء.