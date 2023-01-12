5 ممنوعات في حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت.. مفيش رقص ولا تدخين

تحيي المطربة شيرين عبدالوهاب، حفلاً غنائياً في الكويت، مساء اليوم الخميس، بعد فترة غياب دامت أشهر عن إحياء الحفلات الغنائية، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية استدعت علاجها خلال الفترة الماضية.

ووضعت الجهة المنظمة، لحفل شيرين عبدالوهاب بالكويت، 5 شروط لدخول الجمهور المقرر حضوره، الليلة، وجاءت كالتالي:

- ممنوع التصوير

- ممنوع الوقوف أو الرقص أثناء الحفل

- ممنوع التدخين

- الدخول لمن يتخطى عمره حاجز الـ10 سنوات

- منع دخول أي شخص لم يتخطى الـ16 عاما إلا رفقة بالغ أكبر من 18 عاما.

سبب تأجيل حفل شيرين في الكويت

وكان من المقرر أن تحيي شيرين عبدالوهاب، هذا الحفل يوم 29 أكتوبر الماضي، ولكن تسببت الأزمة الصحية التي مرت بها في تأجيلها، لتستقر المطربة مع الجهة المنظمة على إحيائها له، الليلة.

قائمة بأبرز أغنيات شيرين في حفل الكويت

ومن المقرر أن تقدم شيرين، باقة من أغنياتها، أبرزها «مشاعر، بص بقى، حبه جنة، ده مش حبيبي، واحدة واحدة، خلتني أخاف، كلي ملكك، كدة» وغيرها من الأغنيات.