شاهد لحظة استقبال الجمهور لـ شيرين عبد الوهاب في الكويت (فيديو)

بدأت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها الغنائي بدولة الكويت، منذ قليل، على نغمات أغنية «آه يا ليل»، التي خطفت صيحات الجمهور، الذي توافد إلى مكان الحفل من مختلف الفئات والأعمار.

واستقبل الجمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، بحفاوة شديدة، حيث تم عرض فيديو مجمع من حفلاتها قبل صعودها، ثم صعدت بفستان لامع على نغمات أغنية «آه يا ليل»، وبعدها غنت أغنية «غيرانين».

شروط حفل شيرين عبد الوهاب

ووضعت الجهة المنظمة، لحفل شيرين عبدالوهاب بالكويت، 5 شروط لدخول الجمهور المقرر حضوره، الليلة، وجاءت ممنوع التصوير، ممنوع الوقوف أو الرقص أثناء الحفل، ممنوع التدخين، الدخول لمن يتخطى عمره حاجز الـ10 سنوات، منع دخول أي شخص لم يتخطى الـ16 عاما إلا رفقة بالغ أكبر من 18 عاما.