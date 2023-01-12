عضو لجنة تحكيم «الدوم» لمتسابق: «الله يفتح عليك.. أنا مش هاسيبك»

شهدت الحلقة الأولى بالموسم الثاني من برنامج «الدوم» المذاع على قناة «dmc»، تقديم عدد كبير من المتسابقين لمواهبهم أمام لجنة تحكيم مكونة من الدكتور محمد أبوالخير، أستاذ الغناء ومدرب الصوت، والإعلامي شادي شاش، وأحمد مبارك، أستاذ التمثيل.

وأشادت اللجنة بالمتسابق محمد أحمد زين من بورسعيد، وخاصة الدكتور محمد أبوالخير، الذي قال بعد غنائه: «الله يفتح عليك.. أنا مش هاسيبك».

وبرنامج «الدوم» تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على «dmc»، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.