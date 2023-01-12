انطلاق أولى حلقات الموسم الثاني من «الدوم».. 25 ألف تقدموا للبرنامج

انطلقت، منذ قليل، أولى حلقات البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في مصر والعالم العربي «الدوم»، على شاشة قناة «dmc» .

وقال الفنان يوسف عثمان، مقدم البرنامج، إن «الدوم» يعود بموسم جديد، وزار محافظات مصر كلها، وتوقف في 6 محطات، المحطة الأولى في بورسعيد لاستقبال المتسابقين من مدن القناة وسيناء، والمحطة الثانية في المنصورة لاستقبال المتسابقين من الغربية والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ.

البرنامج وصل إلى حلايب وشلاتين

ولفت إلى أن المحطة الثالثة في أسيوط لاستقبال المتسابقين من المنيا وسوهاج والوادي الجديد، والمحطة الرابعة في الأقصر لاستقبال المتسابقين من قنا وأسون وحلايب وشلاتين.

ختيار 95 موهوبا للوصول للمرحلة الثانية

وأشارت نهى درويش مقدمة البرنامج إلى أن المحطة الخامسة كانت في الإسكندرية لاستقبال المتسابقين من مطروح والبحيرة، والمحطة الأخيرة في القاهرة لاستقبال المتسابقين من القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والفيوم.

وأوضحت أنه تقدم أكثر من 25 ألف متسابق في الغناء والتمثيل والتقديم التلفزيوني لاختيار 95 موهوبا للوصول للمرحلة الثانية.