أبناء رونالدو وزيدان ورونالدينيو على خطى آباءهم.. يلعبون في أكبر الدوريات

يقول المثل «ابن الوز عوام»، وهذا ما أثبته أبناء أبرز نجوم الكرة القدم وعلى رأسهم نجم منتخب فرنسا السابق، زين الدين زيدان، ونجم منتخب البرتغال، كريستاينو رونالدو والنجم البرازيلي رونالدينيو.

نبدأ مع نجل النجم البرتغالي رونالد، إذ يلعب نجله في أكاديمية نادي ريال مدريد الذي لعب له والده من قلب وتألق معه وقد فسخ ابن رونالدو عقده مع أكاديمية مانشستر يونايتد بعد فسخ أبيه التعادق مع النادي الإنجليزي.

ابن كريستاينو رونالدو

وكان رونالد تحدث عن ابنه في عام 2016 قائلا: «أريد أن أيكون ابني لاعبًا مثلما كان والده، وابني يمتلك إمكانات رياضية جيدة ويحب كرة القدم منذ طفولته».

نجل رونالدينيو

وأعلنت وسائل إعلام إسبانية أمس الخميس أن جواو منديز نجل رونالدينيو مهاجم البرازيل وبرشلونة السابق يجري اختبارات مع فريق برشلونة للشباب، ويبلغ اللاعب من العمر 17 سنة، ويعمل والد اللاعب سفيرا للنادي ولعب لبرشلونة من قبل لمدة 5 سنوات في الفترة من 2003 إلى 2008 وخاض أكثر من 200 مباراةة مع الفريق وسجل نحو 100 هدف.

أبناء زين الدين زيدان

ولدى اللاعب الفرنسي زين الدين زيدان، صاحب أصول جزائرية، 4 أبناء وهم وهم إنزو ويلعب مع نادي فوانلابراد في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، أما ثيو يلعب مع الفريق الثاني لريال مدريد، ويلعب لوكا حارس مرمى نادي الدرجة الثانية الإسبانية إيبار، وأخيرًا إلياس الظهير الأيسر لفريق تحت 18 عاما يلعب لصالح ريال مدريد، ويشترك الأربعة في اللعب في الدوريات الإسبانية بمختلف أنواعها.