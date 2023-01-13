عودة رحلات البالون الطائر بالأقصر بعد تحسن الأحوال الجوية

قررت سلطة الطيران المدني عودة نشاط البالون الطائر بالأقصر للتحليق فجر اليوم، بعد توقف دام أكثر من أسبوع بسبب سوء الطقس، وأيضا لننفيذ بعض الاشتراطات الفنية الخاصة بمطار البالون غرب الأقصر، بحسب ما أكد أحد ممثلي شركات البالون الطائر بالأقصر.

توقف رحلات البالون لسوء الطقس

وأوضح المصدر أن التوقف كان في البدء بسبب سوء الطقس والأحوال الجوية غير المستقرة، لكن بعد ذلك طلبت سلطة الطيران المدني تنفيذ بعض الاشتراطات الفنية بالمطار، مثل تزويد الموقع بعدد من كاميرات المراقبة وعمل مداخل ومخارج إضافية لتأمين السيارات والركاب، وتم تنفيذ تلك الاشتراطات، وحصلنا على الموافقة بالطيران فجر اليوم.

وأشار إلى أن البالون الطائر المصري يحتل المرتبة الثالثة عالميا، ورحلة المنطاد الطائر في الأقصر ليس لها مثيل على الإطلاق بين كل مدن العالم التي توجد فيها هذه الرحلة، حيث يشاهد السائح ويرسم ذكريات لا تنسى بين شروق شمس الصباح والنيل الخالد والأرض الخضراء والصحراء والمعابد على ضفتي النيل.

البالون الطائر في الأقصر

وتابع أن البالون الطائر أصبح سمة من سمات الأقصر، إذ يزين سمائها كل صباح ويضيف فرحة لمشاهديه ومتعة وذكريات لا تنسى لرواده وركابه، حيث يأتي له السياح من كل العالم، ويقوده طيارون مؤهلين ومدربين، ويعامل فنيا مثل الطائرة، تحت إشراف مهندسي طيران وتشرف عليه وزارة الطيران المدني المصري.

وذكر أن عدد شركات البالون العاملة بمصر حاليا بلغ 17 شركة، يعمل فيها أكثر من 1500 شخص، ما بين عمال وطيارين ومهندسين وسائقين وغيرهم من العمالة المباشرة وغير المباشرة، حيث يعتبر البالون شريان هام للسياحة المصرية، ويزيد من نسبة السياحة المصرية بالأقصر بحوالي 40%، إذ يأتي خصيصا له رواده من بلدان شتى، مثل البحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ وأسوان.