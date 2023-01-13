ضبط تاجر ملابس بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالدقي

ألقت مباحث الدقي القبض على تاجر ملابس لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القبض على تاجر عملة بالدقي

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي يفيد فيه القبض على تاجر ملابس 40 سنة مقيم بالهرم أثناء استقلاله سيارته في كمين أعد له بعد تحريات المباحث عنه وبحوزته مليوني جنيه، وخمسين ألف ريال سعودي و40 ألف دولار حال قيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بشارع التحرير دائرة القسم.

اعترافات المتهم

وبمواجهته أمام العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال اعترف بحيازته للمبالغ الماليه بقصد الاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح كبيرة منها تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.