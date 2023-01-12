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ضبط شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالجيزة

كتب:

محمد بركات
01:54 م | الخميس 12 يناير 2023
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من رصد إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تروج للنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف صاحب الصفحة وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبحوزته عملات أجنبية، وبمواجهته أقر بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالاشتراك مع آخرين، وباستدعاء أحدهما وبمناقشته أيد اعترافات المتهم المضبوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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بقلم محمد بركات