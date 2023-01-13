حالة الطقس اليوم بالإسكندرية.. أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار تدفق السحب الممطرة على محافظة الأسكندرية، والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، وهذا لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت «الأرصاد»، أن السحب الممطرة تتكاثر على مناطق من شمال الوجه البحري خاصة بمحافظتي «البحيرة وكفر الشيخ».

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم على الاسكندرية، 17 درجة للعظمى، فيما تصل الصغرى نحو 13 درجة مئوية.

وتتعرض البلاد لمنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، يواجه منخفضا قادما من طبقات الجوي العليا.

درجات الحرارة اليوم السبت

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم 13 يناير على مدن الجمهورية كالآتي:

- القاهرة 18- 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 10

- بنها 19- 11

- دمنهور 19- 11

- وادي النطرون 19 -11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18- 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 18- 10

- طنطا 19- 10

- دمياط 18- 11

- بورسعيد 18- 13

- الإسماعيلية 19- 12

- السويس 18 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 12

- رفح 17 - 12

- رأس سدر 21- 11

- نخل 17- 6

- كاترين 15- 04

- الطور 23- 11

- طابا 20- 11

- شرم الشيخ 21- 15

- العلمين الجديدة 16- 12

- مطروح 16- 13

- السلوم 18- 8

- سيوة 21- 7

- راس غارب 21-11

- الغردقة 23- 14

- سفاجا 22-11

- مرسي علم 22-15

- شلاتين 26-13

- حلايب 22- 14

- أبو رماد 25- 13

- رأس حدربة 22-13.

- الفيوم 18- 10

- بني سويف 18 - 8

- المنيا 19 - 8

- أسيوط 19- 8

- سوهاج 21 - 9

- قنا 22 - 9

- الأقصر 22- 8

- أسوان 22- 10

- الوادي الجديد 23- 9

- أبو سمبل 22 - 11