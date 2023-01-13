طقس السويس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة والعظمى تسجل 19 مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس محافظة السويس اليوم الجمعة 13 يناير، الخامس من شهر طوبة، موضحة أنه معتدل نهارا وبارد ليلاً، مع وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق خلال الصباح الباكر.

حالة طقس السويس اليوم

وسجلت توقعات خبراء الأرصاد وأجهزة الرصد الداخلية، قراءات الطقس اليوم الجمعة في محافظة السويس، موضحة أن درجة الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسجلت سرعة الرياح 14 كم /ساعة، ونسبة الرطوبة 50%.

واوضحت توقعات خبراء الأرصاد، تكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى محافظة السويس خلال ساعات الصباح، كما يسود طقس غائم وبارد خلال الصباح وفي الليل.

حالة البحر الأحمر معتدلة اليوم الجمعة

وذكرت «الأرصاد» أن حالة البحر الأحمر اليوم معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر وربع إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.