طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار رعدية غزيرة تضرب عروس البحر المتوسط

شهد طقس الإسكندرية اليوم سقوط أمطار رعدية غزيرة منذ الفجر وحتى الآن دون توقف، وذلك في أحياء شرق المدينة ومنتزه أول وثان بسبب نوة الفيضة الكبرى، مع وجود نشاط في الرياح وانخفاض درجات الحرارة وبرودة في الجو.

حالة طقس الإسكندرية اليوم

ويسود طقس الاسكندرية اليوم، خلال الأسبوع الأول من شهر طوبة، برودة شديدة في الجو على مختلف أنحاء البلاد، خاصة في السواحل الشمالية ووجه بحري ومدن القناة.

رفع حالة الطوارئ

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار التي تشهدها الإسكندرية خلال الساعات الأخيرة، ومتابعة غرفة عمليات محافظة الإسكندرية لجميع الشكاوى، وتلقي استفسارات المواطنين والرد عليها بشكل فوري، بالتعاون جميع الأجهزة والجهات المختصة، مع الاستمرار في المتابعة على مدار الساعة من خلال الأحياء على مستوى المحافظة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار بشكل سريع.

الدفع بسيارات الصرف الصحي

ودفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، حسب اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة، بسيارات الصرف الصحي في أحياء شرق الإسكندرية، بالإضافة لانتشار فرق الطوارئ في عدة تمركزات لشفط مياه الأمطار من بؤر التجمعات في الشوارع الرئيسية والفرعية بالأحياء، بالإضافة إلى تطهير شنايش الأمطار المربوطة على شبكة الصرف الصحي.