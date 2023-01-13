حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. شبورة ونشاط للرياح

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، حيث تشير التوقعات إلى أن يسود طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، مع سقوط أمطار غزيرة على شمال البلاد، ونشاط لحركة الرياح على مختلف المحافظات، وتكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية في الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، أوضح بيان الأرصاد تعرض محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط»، ومناطق «السلوم، العملين، الحمام» لأمطار بنسبة 60%، وتكون غزيرة إلى رعدية.

فيما تشهد محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري تكون الشبورة المائية الكثيفة والغيوم الجزئية، مع رياح تصل سرعتها إلى 28 كيلو مترا في الساعة.

وتتعرض محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، مع رياح تصل إلى 26 كيلو مترا في الساعة، مع وجود غيوم وشبورة مائية.

انخفاض درجات الحرارة في المحافظات اليوم

وانخفضت درجة الحرارة في محافظات شمال الصعيد مع تكون الشبورة المائية الكثيفة وانعدام فرص سقوط الأمطار اليوم.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع، لا سيما على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع فرص بسيطة لسقوط الأمطار على جنوب الوجه البحري منتصف الأسبوع.

وطالبت الأرصاد الجوية، المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة وارتداء الملابس الثقيلة واتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.