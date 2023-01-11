حالة الطقس اليوم في محافظة بورسعيد.. ارتفاع في درجات الحرارة نهارا

شهدت حالة الطقس اليوم في محافظة بورسعيد، ارتفاعًا في درجات الحرارة وصلت إلى 19 درجات مئوية، بعد أن وصلت مساء أمس إلى 14 درجة مئوية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع تدريج في درجات الحرارة اليوم وغدا مع وجود شبورة مائية خلال فترة الصباح الباكر، وحذرت من تخفيف الملابس ليلا لانخفاض درجات الحرارة في فترات الليل.

استمرار حركة الصيد

من جانب آخر، أكد مصدر مسئول بميناء الصيد البحري ببورسعيد، أن الطقس مستقر ويسمح بالصيد، محذرا الصيادين من الدخول إلى عمق أكبر في البحر المتوسط.

وأشار المصدر، إلى أن غرفة العمليات بالميناء تتابع تقلبات الطقس علي مدار اليوم وفي حالة الطوارئ يتم إغلاق الميناء.

تسليك بالوعات الأمطار

من جانب آخر، صرحت هالة أحمد أبو العز رئيس حي الضواحي لـ«الوطن»، بأنه يتم متابعة حالة الطقس في محافظة بورسعيد اليوم من خلال غرفة عمليات الحي المركزية بالمحافظة، ويجري أعمال تسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحي بعدد من مناطق الحى تحسبا لسقوط الأمطار.