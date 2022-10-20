إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت رسميا

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلغاء حفلتها التي كان مقرر عقدها يوم 29 أكتوبر الجاري، بسبب الظروف الصحية التي تمر بها.

إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب

ونشرت الشركة المنظمة عبر خاصية «الإستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة من بوستر الحفلة، معلقين عليها:«تم إلغاء حفلة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك نظرا للظروف الصحية التي تمر بها، وسوف تتم إعادة قيمة التذاكر إلى حسابكم تلقائيًا».

وكانت شيرين عبد الوهاب، أحييت حفلًا غنائيًا مؤخرًا، بمسرح جامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر، شهد حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والإعلامية أبرزهم الإعلامي عمرو الليثي، واحتفلت حينها بعيد ميلادها وسط احتفال خاص.

وحرصت والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب على تهنئتها بعيد ميلادها من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إذ قالت: «عايزة أقولها كل سنة وهي أحلى حاجة في الدنيا ودايما ناجحة ومكسرة الدنيا، والناس كلها بتحبها».

نجاح أغنية المترو

وطرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ أيام أغنية «المترو»، عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات أمير طيعمة، وألحان عمرو مصطفي، وحققت أكثر من 900 ألف مشاهدة.