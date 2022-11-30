مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف مشروعاتها الفنية المقبلة: 3 أغانٍ جديدة

يسأل قطاع كبير من الجمهور، عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب، مرة أخرى للساحة الغنائية، وذلك بعد نجاحها مؤخرا في أغنية «المترو»، التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ولقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

طرح مجموعة أغانٍ جديدة

ومن جانبه، قال نبيل إدوارد مدير أعمال شيرين عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنانة تعمل هذه الأيام على قدم وساق من أجل طرح مجموعة أغانٍ جديدة، حيث من المقرر أن تطرح 3 أغانٍ خلال الفترة المقبلة، لا سيما عن إحيائها حفلا غنائيا قريبا في إحدى الدول العربية.

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، استعانت مؤخرا بـ نبيل إدوارد، لإدارة أعمالها خلال الفترة المقبلة، بعدما اعتذر ميمي فؤاد عن استكمال العمل معها.

ظهور شيرين عبد الوهاب رفقة ابنتها

وظهرت شيرين عبد الوهاب، منذ يومين، عن طريق فيديو رفقة ابنتها، نشرته الأخيرة عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، وهما تغنيان أغنية «الغزالة رايقة»، للطفل محمد أسامة وكريم محمود عبدالعزيز.

نجاح شيرين عبد الوهاب في أغنية المترو

وفي سياق آخر، حققت الفنانة شيرين عبدالوهاب نجاحًا كبيرًا، مؤخرا، من خلال أغنية «المترو»، التي طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات أمير طيعمة، وألحان عمرو مصطفى.