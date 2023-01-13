ذكرى وفاة مديحة كامل.. اعرف موقفها من دخول ابنتها عالم الفن

تمر اليوم الجمعة الموافق 13 يناير ذكرى وفاة مديحة كامل نجمة الفن التي رحلت عن عالمنا منذ عام 1997 وتركت وراءها تاريخا طويلا من الأعمال الفنية المحببة لدى الجماهير.

ومع قدوم ذكرى وفاة مديحة كامل يتبادر إلى الأذهان النجاح الفني الهائل لها بجانب بعض المعلومات التي سردتها عن الحياة الشخصية التي كانت مملوءة بالخوف الشديد على ابنتها، حسب تصريحاتها في أحد اللقاءات التليفزيونية.

ذكرى وفاة مديحة كامل

قالت مديحة كامل: «أنا بخاف عليها أوي لأن ممكن يحصلها في الطريق أي حاجة ببقي مشدودة جدا لو معرفتش مثلا وصلت الساعة كام وتديني تليفون أنا وصلت طب أنا نازلة جاية وأقدر المسافة اللي هتسوق فيها وكده».

قلق مديحة كامل على ابنتها

وأكدت مديحة كامل أن كل هذا القلق هو تأثير متابعتها لصفحة الحوادث واستشهدت بأحد الحوادث التي تتعرض لها الفتيات في الشارع قائلة: «قلقي دا رغم أن كنت أم ومتجوزة ومخلفة وفنانة وأنا أصغر منها بمراحل لكن اللي أنا ممكن أتعرضله مقدرش أتحمل انه يجصل لبنتي».

وتابعت: «أوفق على دخول ابنتي التمثيل ولكن لا بد أن أتأكد بأنها لديها الطاقة لتحمل صعوبات التمثيل والتصوير بالساعات».

ذكرى وفاة مديحة كامل ومشوارها الفني

يذكر أن الفنانة مديحة كامل قدمت على مدار مشوارها الفني الكثير من الأعمال الفنية كان من بينها «30 يوم في السجن ومطاردة غرامية وصيف قوي الذاكرة وعائلات محترمة وشقة مفروشة ودعوني أنتقم ومن يدفع الثمن والصعود الى الهاوية ولا يا أمي وملف في الآداب ومشوار عمر وأنا وانجراف والقط أصله أسد»، ولكن فى عام 1992 قررت الفنانة مديحة كامل ارتداء الحجاب واعتزال الفن وكان آخر أفلامها فيلم بوابة إبليس.