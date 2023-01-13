في ذكرى وفاتها.. موقف غير حياة مديحة كامل أثناء تصوير «بوابة إبليس»

أيقونة جمال السينما المصرية وواحدة من أكثر الممثلات بهجة على الشاشات، أحبها المشاهدون وظلت أعمالها متداولة حتى الآن، درامية في تمثلها وقوية في حديثها، هي الفنانة القديرة الراحلة مديحة كامل، ويحل اليوم 13 يناير، ذكرى وفاتها، حيث رحلت نتيجة مضاعفات مرضها بالقلب وظلت بمستشفى مصطفى محمود قرابة 10 أشهر حتى رحيلها عام 1997.

وكان آخر أعمال الفنانة الراحلة مديحة كامل فيلم «بوابة إبليس»، والتي اعتزلت وأعلنت ارتدائها الحجاب قبل الانتهاء من تصويره، ليستكمل القائمون على العمل الفيلم بـ«دوبلير» للفنانة بعد موافقتها، وفقًا لما أكده السيناريست محمد الغيطي ببرنامجه «كلام الغيطي»، كما تحدث عن الموقف التي اعتزلت بسببه وغير حياتها.

سبب اعتزال الفنانة مديحة كامل

قال «الغيطي» أنه أثناء تصوير فيلم «بوابة إبليس» وقفت الفنانة مديحة كامل أمام المرآة بالاستديو، وشعرت أن وجهها وجه شيطان، وتكرر المشهد باستمرار معها: «مبقتش طايقة تبص في المرآة، فأخدت هدومها وكلمت المنتج قالت له أنا مش هاجي تاني.. أنا اعتزلت وهرجعلك فلوسك».

ومن حينها، أعلنت الفنانة الراحلة اعتزالها التمثيل نهائيًا، وارتدت الحجاب، بحسب «الغيطي»: «جوزت بنتها الوحيدة ميرهام بعد اعتزالها، وحضر كتب الكتاب الشيخ الشعراوي وأهداها مصحف وكتب عليه إهداء بيت شعر بخط يده».

الفنانة مديحة كامل.. رحلت عن عمر 47 عامًا

وتوفيت الفنانة القديرة مديحة كامل في 13 يناير 1997 عن عمر 47 عامًا، وولدت في مدينة الإسكندرية وانتقلت عام 1962 إلى القاهرة، ومن أبرز أعمالها الفنية، «30 يوم في السجن، حب وكبرياء، زمان يا حب، أزواج طائشون، في الصيف لازم نحب»، كما شاركت الفنان محمود عبدالعزيز في بطولة مسلسل «البشاير».